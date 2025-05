L’agenzia sportiva Epic Sports sigla una nuova partnership con Spyders 

Con una mossa che ridefinisce le modalità di comunicazione di un’agenzia sportiva, Epic Sports ha annunciato una collaborazione rivoluzionaria con Spyders, agenzia creativa dietro alcune delle strategie di contenuto più impattanti del settore.

Spyders guiderà la strategia globale mediatica e dei contenuti di Epic Sports: dalla definizione della brand identity alla produzione di campagne coinvolgenti, fino alla supervisione dell’intero ecosistema digitale. Questa partnership riflette l’ambizione di Epic: diventare l’agenzia calcistica più iconica e all’avanguardia al mondo.

Epic Sports è una delle principali agenzie globali di management calcistico, recentemente premiata con il Golden Boy Award come Miglior Agente (Ali Barat), specializzata nella rappresentanza e nello sviluppo di carriera dei giocatori d’élite. Cura, tra gli altri, gli interessi del centrocampista del Torino Cesare Casadei.

Attraverso un supporto personalizzato, una guida strategica e tecnologie all’avanguardia, Epic Sports offre ai propri talenti gli strumenti per eccellere dentro e fuori dal campo. Con una rete che si estende in Europa, Africa, Medio Oriente e Sud America, l’agenzia sta ridefinendo il management calcistico per la prossima generazione di talenti.

Questa nuova alleanza porterà a una completa rielaborazione dell’identità visiva di Epic Sports, a un sito web completamente ridisegnato e al lancio di piattaforme di storytelling. L’obiettivo è chiaro: generare impatto emotivo, aumentare la visibilità nei mercati chiave e ispirare la prossima generazione di calciatori e tifosi.