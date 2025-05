Ufficiale, Napoli e Inter in campo venerdì per l’ultima giornata

Il Consiglio della Lega Serie A ha scelto: Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio, con possibile spareggio fissato a lunedì.

Le due sfide si giocheranno quindi venerdì alle 20.45, lasciando così spazio all’eventuale spareggio scudetto per lunedì 26 maggio. Restano da definire le altre date per quanto riguarda l’ultima giornata: in particolare, le sei che dovranno essere disputate in contemporanea (Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus) saranno disputate domenica sera, mentre le restanti due gare libere da incastri obbligatori (ovverosia Bologna-Genoa e Milan-Monza) saranno spalmate come orario sulla domenica.

[IN AGGIORNAMENTO]