Il Pisa e lo storico ritorno in Serie A: tutti i segreti della gestione Corrado

Sullo sfondo, oltre le case del centro, una vista unica: la celeberrima Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero, e la notissima Torre Pendente, vero simbolo della città nel mondo. È di qui che Giuseppe Corrado, imprenditore di lungo corso con un lontanissimo passato nella giovanili della Juventus (accanto a un certo Giampiero Gasperini) gestisce dal 2016 il Pisa Sporting Club, società dal passato glorioso che quest’anno è in lizza per una storica promozione in Serie A, da dove manca dalla stagione 1990/91. Corrado, oltre che Presidente esecutivo del Pisa, è dal 2016 anche proprietario del 25% del club toscano, mentre l’altro 75% è in mano al businessman statunitense Alexander Knaster, CEO di Pamplona Capital Management che nel 2021 ha rilevato il 75% del club nerazzurro da Enzo Ricci, ex partner in affari di Corrado.

In questa intervista esclusiva a Calcio e Finanza, rilasciata nelle scorse settimane, il numero uno nerazzurro ha svelato appieno tutte le strategie di crescita, sportive e imprenditoriali, della società attingendo ampiamente dalla sua carriera di uomo di business. Un passato che lo ha visto prima manager di alto livello in Barilla (dove è stato tra l’altro anche amministratore delegato della controllata Tre Marie) e poi in Fininvest (la holding della famiglia Berlusconi che tra le altre controlla Mediaset e un tempo anche il Milan) dove ha lavorato soprattutto come amministratore delegato della controllata Medusa. Prima di essere tra gli artefici, assieme alla 21 Investimenti di Alessandro Benetton, del lancio del colosso The Space, società poi venduta a Vue Entertainment nel 2014.

Con questa esperienza più che quarantennale nel mondo del business italiano e ormai quasi nove anni nel calcio Corrado ha spiegato l’importanza di rendere autosostenibile un club, delle infrastrutture come base per il futuro e di come lo sfruttamento del brand “Pisa” sia fondamentale per lo sviluppo dei piani del club. Non tralasciando però, avendoli conosciuti da vicino, aneddoti su grandi personaggi del mondo del calcio come l’ex Presidente del Consiglio e patron del Milan Silvio Berlusconi e l’ex Presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini.

L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL PISA GIUSEPPE CORRADO