Roma, i Friedkin sui social: «Investiamo nel futuro del club». E scoppia la protesta dei tifosi

In attesa del finale di stagione, nella serata di ieri sui canali social del Friedkin Group è apparso un messaggio che recita: «Da Roma al mondo, la voce della Roma risuona con orgoglio, resilienza e identità. Siamo orgogliosi di camminare al fianco di questo club, onorandone il passato e investendo nel suo futuro. Insieme, andiamo avanti: con cuore, con onore, con la Roma». Il tutto corredato da un video omaggio dedicato alla Capitale e ai giallorossi.

Un post con chiaro intento di sostenere il club in queste ultime partite ribadendo la vicinanza della proprietà. Ma il messaggio non ha scaturito l’effetto sperato, visto che nella mattinata odierna sono apparsi diversi striscioni di protesta in giro per Roma contro la proprietà statunitense.

«La stagione lo ha dimostrato: la Roma ai romanisti non agli azionisti di mercato», è uno degli striscioni apparsi nella Capitale. E poi: «Non vogliamo più stelle…né strisce! USA go home!». Intanto, i Friedkin, sia Dan che il figlio Ryan, sono attesi all’Olimpico per la sfida contro il Milan di domani sera che chiuderà la stagione casalinga della Roma e di Claudio Ranieri come allenatore. Il tecnico sarà omaggiato dai tifosi, grati all’allenatore per aver risollevato la stagione, sicuramente non sarà lo stesso trattamento riservato ai proprietari texani.