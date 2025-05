Anticipo crediti su diritti tv e sponsor: Banca Ifis punta sulla Serie A 

Banca Ifis si prepara a sbarcare nel campionato di Serie A. Come riporta Il Mattino di Padova, l’istituto di credito rafforza il sostegno al mondo dello sport italiano con una nuova business unit, dedicata allo sviluppo di soluzioni finanziarie per le società di calcio e non solo. Un’esperienza simile è già stata attivata con le formazioni della Premier League e della Liga.

Il supporto dell’istituto si articolerà in quattro ambiti:

anticipo crediti , come i ricavi da diritti tv, sponsorizzazioni, player trading e valorizzazione del cartellino per club calcistici;

soluzioni di finanza strutturata come, ad esempio, erogazione di fideiussioni, linee di credito e confirming per operazioni nazionali e internazionali;

leasing e noleggio operativo di veicoli, attrezzature sportive, tecnologia, infrastrutture e pannelli fotovoltaici;

coperture assicurative dedicate con polizze contro l’inabilità temporanea, tutela del patrimonio di atleti e dirigenti, soluzioni di credit protection insurance per club e sponsor.

Al progetto possono partecipare anche società attive nell’ambito delle serie minori di calcio, pallavolo, ciclismo e pallacanestro, e in futuro verrà ampliato anche ad altre discipline sportive. Il progetto, che prende il nome di Ifis sport, si concretizza in una nuova divisione interna all’area di Corporate and Commercial Banking pensata per accompagnare le realtà sportive, professionistiche o amatoriali, verso il soddisfacimento delle necessità finanziarie e di crescita commerciale.

Un team di analisti dell’istituto vaglierà i bilanci delle società interessate ai servizi. L’obiettivo di Banca Ifis è quello di supportare la crescita e la sostenibilità dell’intero ecosistema sportivo, offrendo servizi su misura per club, istituzioni, atleti professionisti, sponsor e stakeholder del settore.