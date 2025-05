Tifoso entra in campo durante Atalanta-Roma: Daspo di 5 anni

È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il tifoso atalantino protagonista dell’invasione di campo durante Atalanta-Roma, andata in scena lunedì sera allo stadio Gewiss. Lo riporta L’Eco di Bergamo, spiegando che l’uomo, 40 anni, con precedenti alle spalle, era riuscito a entrare nello stadio senza biglietto, scavalcando una barriera nei pressi della Tribuna Rinascimento.

Durante la partita, è entrato sul terreno di gioco e, in un video diffuso sui social, lo si vede mentre calcia il pallone verso la porta prima di essere fermato da steward e giocatori, provando inoltre anche il portiere della Roma Svilar. Dopo essere stato condotto fuori dallo stadio e identificato, è stato denunciato a piede libero.

All’uscita dalla questura, l’uomo ha anche postato un video sui propri canali social per raccontare la sua “impresa”. A suo carico è stato emesso un Daspo della durata di cinque anni, notificato lunedì sera dagli agenti della Divisione Anticrimine. Il provvedimento prevede inoltre l’obbligo di presentazione alla stazione dei Carabinieri di residenza all’inizio e al termine di ogni partita dell’Atalanta, per un anno. Questa misura è ora in attesa di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

12.05.2025🇮🇹While Atalanta were celebrating the goal last night, one Atalanta fan got onto the pitch and scored, click here for more videos and photos: https://t.co/iGU4JWATNW pic.twitter.com/RFeZ8GlAHT

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 13, 2025