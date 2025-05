Quanto guadagna arbitro finale Coppa Italia? Le cifre

Quanto guadagna arbitro finale Coppa Italia? Quale sarà lo stipendio di Mariani? Molti appassionati di calcio si chiedono chi sia l’arbitro della finalissima di Coppa Italia tra Milan e Bologna, che si disputerà mercoledì 14 maggio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali, e sarà Maurizio Mariani a dirigere questa attesissima partita. Se vuoi scoprire quanto guadagnano gli arbitri in Serie A, leggi di seguito.

Designazione ufficiale per la finale di Coppa Italia

La squadra arbitrale, come annunciato dall’AIA, per questa finale è composta da:

Arbitro: Maurizio Mariani

Maurizio Mariani Assistenti: Peretti – Colarossi

Peretti – Colarossi IV Uomo: Manganello

Manganello VAR: Meraviglia

Meraviglia AVAR: Mazzoleni

Mazzoleni AA Riserva: Bresmes

Per sapere quanto guadagna arbitro finale Coppa Italia, i dettagli saranno resi noti qui sotto.

Chi è Maurizio Mariani: Profilo e carriera

Maurizio Mariani, nato a Roma nel 1982, è un arbitro della sezione di Aprilia, noto per la sua esperienza nell’ambito arbitrale italiano. La sua carriera nel mondo del calcio inizia presto: a soli 16 anni, mentre si trova a Venezia per studiare alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, decide di intraprendere la carriera arbitrale, iscrivendosi così al corso per arbitri.

Il suo debutto ufficiale risale a ottobre 2000, dirigendo il suo primo incontro nel campionato esordienti. Dopo una serie di esperienze, nel 2007 arriva in Serie D, dove rimane per un paio di stagioni, prima di essere promosso nel 2009 in Lega Pro. Qui, nel corso degli anni, dirigerà anche la finale della Supercoppa Primavera 2010-2011. Nel 2011 ottiene la promozione in CAN B, debuttando nella Serie B il 30 agosto dello stesso anno nella partita Gubbio-Ascoli.

Nel gennaio 2013 arriva finalmente il tanto atteso esordio in Serie A, durante la partita Chievo-Atalanta. Da quel momento, Mariani ha diretto numerose gare di alto livello, guadagnandosi la fiducia della commissione arbitrale per la sua preparazione tecnica e il suo carisma sul campo.

Stipendio Mariani, la carriera internazionale

Dal 2019, Mariani è entrato a far parte della lista FIFA, diventando un arbitro internazionale. Ha avuto l’opportunità di dirigere incontri nelle competizioni europee come l’Europa League e la Conference League, e viene scelto regolarmente per match di grande importanza nel campionato di Serie A. Per quanto riguarda lo stipendio Mariani, così come quanto guadagna arbitro finale Coppa Italia, le cifre sono spiegate più sotto (clicca qui per sapere quanto guadagnano arbitri Serie A).

Stipendio Mariani: i precedenti da arbitro con Milan e il Bologna

Per quanto riguarda i precedenti con il Milan, Maurizio Mariani ha arbitrato 24 partite, con 13 vittorie per i rossoneri, 4 pareggi e 7 sconfitte. Nel caso del Bologna, Mariani ha diretto 19 partite, con 8 vittorie per i rossoblù, 2 pareggi e 9 sconfitte.

Quanto guadagna arbitro finale Coppa Italia? Le cifre

Se sei curioso di sapere quanto guadagna un arbitro finale di Coppa Italia, le cifre sono le seguenti. Gli arbitri percepiscono cifre diverse per i vari turni della competizione. Nel caso specifico, la finale frutta un gettone di 4mila euro al direttore di gara. Per gli assistenti sono previsti 1.400 euro, mentre per il quarto uomo un compenso di 500 euro. Infine, VAR e AVAR metteranno in tasca rispettivamente 1.700 e 800 euro.

Non solo il gettone presenza. Gli arbitri, infatti, a seconda dell’esperienza accumulata, dispongono anche di un ingresso fisso, che corrisponde ai diritti d’immagine. In particolare, un arbitro internazionale guadagna 90.000 euro annui, coloro che hanno diretto oltre 50 partite arrivano a 60.000, da 0 a 50 gare 30.000 euro. Per gli assistenti, il fisso varia invece dai 7.000 euro per i neopromossi ai 27.000 euro per gli internazionali.