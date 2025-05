FIGC, un anno di Vivo Azzurro TV: 640mila utenti e oltre 300 gare in diretta 

Vivo Azzurro TV compie un anno. La piattaforma OTT della FIGC fu presentata il 14 maggio 2024 a Roma nella splendida cornice della Lanterna di Fuksas alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e dei commissari tecnici delle Nazionali maschile e femminile, Luciano Spalletti e Andrea Soncin.

Un progetto nato con l’ambizione di raccontare il calcio, in particolare quello azzurro, attraverso una lente d’ingrandimento mai vista prima, dando spazio anche ad attività poco conosciute. Si tratta di un vero e proprio contenitore multimediale su cui la FIGC sta continuando ad investire (sono previste a breve alcune interessanti novità), la cui forza è rappresentata dalla trasversalità dei contenuti e dalla contaminazione con altri mondi solo apparentemente distanti da quello calcistico.

Nel suo primo anno di vita, la nuova casa digitale del calcio italiano ha aperto le sue porte a migliaia di appassionati, avvicinandoli a tutto l’universo azzurro grazie a tanti contenuti originali e gratuiti sulle Nazionali italiane di calcio e ad un’ampia serie di approfondimenti dedicati al mondo giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri, alla formazione tecnica e all’educazione sportiva.

Vivo Azzurro TV – I numeri dell’OTT della FIGC

Sono stati oltre 640.000 gli utenti unici, 2,5 milioni le pagine viste e 1,5 milioni le sessioni. Grande spazio è stato dato agli eventi live in esclusiva, con 345 eventi live di cui 303 partite in diretta. Nello specifico 69 gare delle squadre azzurre sono state trasmesse in diretta per un’offerta che ha coinvolto tutte le Nazionali giovanili, di Futsal e di Beach Soccer maschili e femminili garantendo maggior visibilità al Club Italia. La programmazione di una gara a settimana del campionato di Serie A di Futsal (30 le partite trasmesse) e, da gennaio, della Serie D di calcio (18 gli incontri live) hanno contribuito ad accrescere l’offerta di contenuti esclusivi per gli appassionati.

E la piattaforma OTT della FIGC ha permesso di dare ulteriore visibilità ad altri due asset strategici della federazione: calcio giovanile e calcio femminile. Su Vivo Azzurro TV sono infatti andate in onda 15 partite delle finali nazionali dei campionati del Settore Giovanile e Scolastico e ben 168 gare del campionato di Serie B femminile, oltre a 3 incontri della Final Four del campionato Primavera femminile. La trasmissione in esclusiva di tutte le gare del campionato di Serie B femminile è stata accompagnata da una rubrica dedicata alle squadre partecipanti – B Inside – che ha svelato il “dietro le quinte” raccontando storie e aneddoti delle protagoniste del campionato.

Sono 1.402 i contenuti on demand presenti nella piattaforma, che ha permesso a tifosi e appassionati di entrare nei ritiri degli Azzurri e delle Azzurre attraverso immagini esclusive, vivere la preparazione alle sfide internazionali e ripercorrere la storia dei trionfi azzurri, affidata al racconto di chi ha avuto l’onore di indossare la maglia della Nazionale. Dai campioni del passato, attraverso le 16 interviste inedite rilasciate dalle “Legend”, a quelli del presente, fino a quelli del futuro, con i 15 speciali realizzati sulla nuova “Generazione Azzurra”.

Vivo Azzurro TV – Sulla piattaforma anche “Open VAR”

Alla base della mission della FIGC il desiderio di rafforzare ulteriormente il legame tra gli Italiani e le Nazionali e allo stesso tempo promuovere i valori del calcio attraverso le diverse iniziative portate avanti dalla Federazione. Ad arricchire la piattaforma anche le 34 puntate del progetto “Open Var”, la trasmissione, realizzata da FIGC, AIA e DAZN in collaborazione con la Lega Serie A per raccontare il modo in cui gli arbitri prendono le decisioni sui principali episodi della giornata, attraverso gli audio dei direttori di gara e le immagini analizzate al Var.

Grazie all’utilizzo della tecnologia OTT 2.0, la piattaforma consente la distribuzione simultanea di contenuti digitali su computer, dispositivi mobili e Smart TV, nonché sui principali sistemi operativi (Android, iOS, Android TV/Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Tizen, LG WebOS, Roku, Vewd e Set Top Box).

La soluzione garantisce inoltre la funzionalità di mirroring – sia su infrastruttura Chromecast sia Air Play – per una fruizione versatile e senza interruzioni. L’interattività̀, la fruizione “multidevice” e la presenza nel tempo di migliaia di contenuti concorrono a creare una relazione a 360° tra la FIGC e il suo pubblico attraverso una applicazione totalmente gratuita.