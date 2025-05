De Siervo: «Multe fino a 5.000 euro per chi prosegue con la pirateria»

«Oggi è un giorno storico, stiamo raccontando un passo ulteriore per recuperare delle risorse fondamentali e portare gli utenti a capire l’importanza degli abbonamenti. La Guardia di Finanza ha fatto un lavoro eccellente, chiunque usa il pezzotto in Italia lascia una traccia indelebile che le forze dell’ordine ora sono in grado di ricostruire arrivando a individuare gli utenti finali». Così l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, in merito alle prime multe comminate agli utenti finali di piattaforme illegali dedite alla pirateria.

«Una volta individuati i soggetti – ha continuato De Siervo a margine della conferenza stampa al CONI sulla lotta contro la pirateria audiovisiva nel calcio –, se dovessero proseguire in attività non lecite, verrebbero sanzionati con multe fino a 5.000 euro. L’obiettivo è cercare di aiutare il sistema a recuperare le “pecorelle smarrite” che hanno passato la linea di demarcazione. È un fenomeno diffuso di mancanza di legalità, che grazie alla legge approvata dal Parlamento, che è la più avanzata contro la pirateria, riuscirà a portare beneficio non solo al calcio, ma a tutta l’industria culturale italiana che oggi soffre questa violazione che porta danni per centinaia di milioni e che obbliga le pay tv ad alzare il valore degli abbonamenti».

De Siervo ha poi concluso: «Se riuscissimo a pagare tutti, riusciremmo a pagare meno. Ringrazio Claudio Lotito, sia come imprenditore del calcio che come Senatore per aver saputo farsi parte nel progetto di individuare una legge che anche dal punto di vista giuridico fosse evoluta».