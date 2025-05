Chi è Maurizio Mariani: l’arbitro designato per la finale di Coppa Italia Milan-Bologna

Chi è l’arbitro della finale di Coppa Italia? Chi è Maurizio Mariani? Questa è la domanda che si pongono molti tifosi prima della finalissima di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali e sarà proprio Maurizio Mariani a dirigere l’attesissimo match (scopri qui quanto guadagnano gli arbitri in Serie A).

Chi è arbitro finale Coppa Italia, la designazione ufficiale

Per la finale di Coppa Italia, la squadra arbitrale è composta da:

Arbitro: Maurizio MARIANI

Maurizio MARIANI Assistenti: PERETTI – COLAROSSI

PERETTI – COLAROSSI IV Uomo: MANGANIELLO

MANGANIELLO VAR: MERAVIGLIA

MERAVIGLIA AVAR: MAZZOLENI

MAZZOLENI AA Riserva: BRESMES

Chi è Maurizio Mariani: carriera e profilo

Nato a Roma nel 1982, Maurizio Mariani è un arbitro della sezione di Aprilia. È uno dei fischietti più esperti del panorama arbitrale italiano.

A 16 anni, mentre si trova a Venezia per completare gli studi presso la Scuola navale militare “Francesco Morosini”, prende la decisione di intraprendere la carriera arbitrale. Si iscrive infatti al corso per arbitri con l’intento di affrontare l’esame.

Il debutto ufficiale avviene nell’ottobre del 2000, quando inizia a dirigere il suo primo incontro nel campionato esordienti. Dopo questa esperienza, torna nel Lazio e inizia a fare progressi nelle categorie, arrivando nel 2007 in Serie D, dove resta per un paio di anni. Nel 2009, dopo aver consolidato la sua esperienza, viene promosso in Lega Pro.

Nel corso della sua permanenza in Lega Pro, Maurizio Mariani dirigerà anche partite importanti, tra cui la finale della Supercoppa Primavera 2010-2011. Per la stagione 2011-2012, ottiene la promozione in CAN B, debuttando nella Serie B il 30 agosto 2011 durante la gara Gubbio-Ascoli. Sebbene faccia parte dell’organico della Serie B, nella stagione successiva raggiunge l’ambito traguardo dell’esordio in Serie A, che si concretizza il 6 gennaio 2013 durante la partita Chievo-Atalanta.

Chi è arbitro finale Coppa Italia, l’esordio in Serie A nel 2013

Da allora ha collezionato decine di direzioni in partite di alto profilo, guadagnandosi la fiducia della commissione arbitrale grazie alla sua preparazione tecnica e alla gestione autorevole del campo.

Chi è Maurizio Mariani? Il fischietto romano è anche arbitro internazionale, inserito nella lista FIFA dal 2019. Ha diretto incontri in competizioni europee come l’Europa League e la Conference League, e viene spesso scelto per match delicati nel campionato di Serie A.

I precedenti di Maurizio Mariani con il Milan

Ecco i numeri di Maurizio Mariani nelle partite arbitrando il Milan:

Vittorie: 13

13 Pareggi: 4

4 Sconfitte: 7

I precedenti di Maurizio Mariani con il Bologna

Ecco i numeri di Maurizio Mariani nelle partite arbitrando il Bologna: