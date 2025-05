Mattarella: «Da ragazzino ho visto l'unico spareggio scudetto fra Bologna e Inter»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come da tradizione, ha ospitato le due squadre finaliste, Bologna e Milan, il giorno prima della finale di Coppa Italia che si terrà mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

La carica numero uno dello Stato nel suo intervento di fronte alle due squadre al completo ha confessato di non poter essere presente alla partita e nemmeno di poterla seguire in diretta, visto che si troverà sul volo di ritorno dal Portogallo.

«Il calcio è una comunità che attraversa le rivalità e le competizioni e che è orientata a diffondere lo sport verso i giovani – ha dichiarato il presidente Mattarella –. I campioni vengano visti come riferimento da parte di tanti ragazzi nel nostro Paese. Vi auguro i migliori auguri per la finale e che questa possa finire ai rigori; è un modo forse casuale di concludere un torneo, ma aggiunge emozione».

Inoltre, il presidente della Repubblica ha ricordato di aver visto in televisione quello che è al momento l’unico spareggio scudetto che si sia mai giocato in Italia, che ha visto coinvolto proprio il Bologna contro l’Inter nel 1964: «Ho assistito da giovane all’unica finale spareggio per lo scudetto. Mister Italiano, quando è arrivato a Bologna certamente le avranno ricordato che quasi 90 anni fa la sua squadra fu definita “lo squadrone che tremare il mondo fa”. Però è difficile che il Milan, con tanti scudetti vinti e tante coppie di campioni conquistate, possa tremare. Questo garantisce, per domani, un grande spettacolo di sport, un grande incontro, certamente combattuto con passione, correttezza e realtà, come caratteristico dei campioni».