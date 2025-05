Stadio Roma, tensione Comitati-forze dell'ordine: il club ferma i lavori a Pietralata

Momenti di tensione fra i Comitati no stadio e le forze dell’ordine presso il cantiere del quartiere Pietralata dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma.

In mattinata alcuni esponenti dei vari Comitati si sono schierati davanti ai cancelli di entrata del cantiere per non fare entrare i camion. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provato ad aprire un varco tra i manifestanti per fare accedere il mezzo che portava i primi materiali. In quel momento la tensione è arrivata alle stelle causando anche qualche contuso fra i manifestanti.

Quando la situazione è tornata alla calma, i dirigenti responsabili della Roma hanno deciso di fermare i lavori per il momento. Molto probabilmente sul tema c’è stato anche un rapido confronto con il Comune. Nei prossimi giorni, infine, si dovrebbe procedere con gli scavi archeologici, indispensabili per far procedere in avanti l’iter burocratico fino alla presentazione del progetto definitivo e l’inizio dei lavori veri e propri per il nuovo stadio giallorosso.