"Blazquez traditore": la Procura di Genova apre inchiesta contro un avvocato di A-Cap

La Procura di Genova ha aperto una inchiesta per diffamazione dopo la querela presentata, tramite l’avvocato Luca Ciurlo, dall’amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez contro l’avvocato Juan de Dios Crespo, rappresentante di A-Cap a Siviglia.

La vicenda riguarda un video pubblicato sul social X in cui il legale Crespo, dopo una assemblea a Siviglia, dà del «traditore» a Blazquez. Il filmato, secondo il legale dell’ad, «ha leso l’onore e il decoro» del manager ora in rossoblù. Il filmato ha avuto oltre 100mila visualizzazioni ed è stato ripreso dalla stampa locale e specializzata. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha iscritto il fascicolo a modello 21, con indagati, e avviato le procedure per la rogatoria in Spagna per fare eleggere domicilio a Dios Crespo.

La vicenda si inserisce in una battaglia legale tra la dirigenza del Genoa e A-Cap in merito all’aumento di capitale che ha portato l’imprenditore romeno Dan Sucu alla guida del Grifone. Il gruppo assicurativo americano A-Cap (che vanta un credito di due miliardi di dollari nei confronti di 777 Partners, il fondo USA che nel settembre 2021 aveva rilevato la squadra da Enrico Preziosi) nei mesi scorsi ha presentato un esposto per truffa.

Nella denuncia sostiene di non aver potuto esercitare il diritto di opzione, a suo dire legittimo visti i precedenti crediti nei confronti di 777 Partners, e di essere stata quindi penalizzata nei movimenti societari successivi che hanno consentito all’imprenditore rumeno Șucu di diventare il nuovo patron del Genoa grazie a un aumento di capitale di 40 milioni. Il pm Alberto Landolfi ha aperto in merito un fascicolo, a carico di ignoti, e al momento sono in corso le audizioni delle persone informate sui fatti.