Champions League, la finale Inter-PSG sarà trasmessa in chiaro

Sarà una partita indimenticabile, che metterà in palio il trofeo della UEFA Champions League, per la prima edizione con il nuovo format. Ma quella che andrà in scena il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera sarà soprattutto la seconda finale in due stagioni dell’Inter, un incontro – che vedrà i nerazzurri opposti al PSG – che tutti gli appassionati potranno seguire in diretta e in chiaro sui propri teleschermi. Ma da cosa dipende questa ulteriore eccezione, in una stagione in cui i match delle squadre italiane in Europa sono stati trasmessi sempre e solo a pagamento? Dalle normative AgCom.

Il caso è l’esatta replica di quanto accadde nella stagione 2022/23, quando a raggiungere le semifinali di Champions furono Inter e Milan, con i nerazzurri che furono poi protagonisti in finale contro il Manchester City. Tuttavia, in quella stagione i diritti di trasmissione dell’ultimo atto erano anche nelle mani di Mediaset per la trasmissione in chiaro su Canale 5, a prescindere dalle squadre partecipanti.

In questa stagione, invece, i diritti sono tutti nelle mani di Sky (185 partite su 203) e Amazon (18 partite, le migliori del mercoledì), motivo per il quale anche la finale in chiaro sarà un’eccezione dettata dalle normative. Per non scontrarsi con i regolamenti dell’AgCom sulla trasmissione degli eventi sportivi rilevanti in chiaro, a meno di accordi diversi, Sky trasmetterà l’incontro anche su TV8, canale free della pay-tv di Comcast (esattamente come accaduto ieri per la semifinale Inter-Barcellona).

Dove vedere finale Champions – Cosa dice il regolamento AgCom

Nella “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro” c’è infatti anche la finale di Champions League, solamente qualora preveda la presenza di almeno una squadra italiana. Per fare un esempio, nella stagione scorsa il problema non si pose perché le finaliste erano tutte straniere.

«L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari». Al punto “e” di questa lista si trovano «la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane».

Dove vedere finale Champions – L’ipotesi per l’ultimo atto

Resta dunque da capire in che modo si muoverà Sky. Come detto, è probabile che la pay-tv di Comcast sfrutti proprio il suo canale in chiaro, TV8, già utilizzato in stagione per trasmettere le migliori sfide di Champions e di Europa League tra formazioni straniere (oltre alla semifinale di ritorno dell’Inter).

Nel suo regolamento, l’Agcom aggiunge: «Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un’emittente non qualificata (a trasmettere in chiaro, ndr), questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste».

«Qualora nessun’emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l’emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni».