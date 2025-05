Ufficiale, Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile

Ora è ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile. Lo ha annunciato la Federcalcio brasiliana in una nota. L’attuale allenatore del Real Madrid assumerà ufficialmente la guida della Seleção al termine della stagione 2024/25 della Liga spagnola, con un contratto che sarà di 14 mesi, ovvero fino alla fine della Coppa del Mondo 2026. Il suo debutto è previsto per il 26 maggio. Si tratta della prima volta in cui la nazionale brasiliana è allenata da uno straniero.

“La più grande Nazionale della storia del calcio sarà ora guidata dall’allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di conquiste storiche, è stato annunciato oggi dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino alla Coppa del Mondo del 2026 e sarà già alla guida della Seleção nei prossimi due match di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, in programma il prossimo mese”, si legge nel comunicato della federcalcio brasiliana.

“Portare Carlo Ancelotti a guidare il Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il gradino più alto del podio. È il più grande allenatore della storia e, ora, è alla guida della più grande nazionale del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi capitoli gloriosi del calcio brasiliano,” ha dichiarato Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF.

Ancelotti ct Brasile, gli ultimi commissari tecnici

Luiz Felipe Scolari – 2001–2002

Carlos Alberto Parreira – 2003–2006

Dunga – 2006–2010

Mano Menezes – 2010–2012

Luiz Felipe Scolari – 2012–2014

Dunga – 2014–2016

Tite – 2016–2022

Fernando Diniz – 2023–2024 (ad interim)

Carlo Ancelotti – dal 2024 (fino ai Mondiali 2026)

Ancelotti stipendio Brasile, le cifre

Secondo quanto riportato da O Globo, le trattative tra le parti si basano sui seguenti termini: oltre a uno stipendio mensile di 4 milioni di real (che valgono uno stipendio annuo pari a circa 7,5 milioni di euro), nell’accordo c’è anche un bonus di 5 milioni di euro se il Brasile vincerà la Coppa del Mondo del 2026.

L’accordo include anche alcuni privilegi, come il noleggio di un jet privato per permettergli di recarsi in Europa alcune volte, e il pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui vivrà a Rio de Janeiro. L’intesa prevede anche l’organizzazione di un’amichevole tra il Brasile e il Real Madrid. Secondo il piano iniziale, Ancelotti arriverà a Rio de Janeiro il 26 maggio e, subito dopo, annuncerà i giocatori convocati per le due partite delle qualificazioni: contro l’Ecuador e il Paraguay, in programma il 5 e il 10 giugno.