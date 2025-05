Ufficiale, Xabi Alonso lascia il Leverkusen: si scalda la pista Real Madrid

È ufficiale, Xabi Alonso lascerà il Bayer Leverkusen a fine stagione dopo tre stagioni in cui la squadra tedesca ha vinto una Bundesliga da imbattuta, una Supercoppa di Germania e una DFB-Pokal, ed è arrivata in finale di Europa League, persa contro l’Atalanta.

«Insieme a Xabi Alonso abbiamo scritto una storia di successo semplicemente vincendo il titolo di campioni senza sconfitte, in un modo mai visto prima nel calcio tedesco – ha dichiarato Werner Wenning, presidente del comitato degli azionisti del Bayer 04 –. È stato in ogni momento un ambasciatore straordinario, come allenatore, sia per il nostro club che per l’intera Bundesliga. Per questo siamo molto grati a Xabi Alonso».

Per Alonso, questa brillante prima fase della sua carriera da allenatore professionista si conclude con l’addio a Leverkusen. «Devo un grande ringraziamento al Bayer 04 Leverkusen, ai miei giocatori e allo staff, a tutti i dipendenti del club e, ultimo ma non meno importante, ai fantastici tifosi. Il nostro successo è stato il risultato di una prestazione eccezionale di squadra. Questo club, che ha riposto in me una fiducia straordinaria, meritava pienamente di vincere per la prima volta il titolo tedesco. I miei ringraziamenti e la mia ammirazione vanno a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo trionfo, inclusa la vittoria della DFB Pokal a Berlino. Il Bayer 04 è pronto per il futuro. Il percorso positivo continuerà e sarà emozionante seguirlo».

Ora per Xabi Alonso si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo al Real Madrid che potrebbe salutare Carlo Ancelotti anche prima dell’inizio del Mondiale per Club, e quindi accogliere il suo ex centrocampista già per il torneo FIFA in cui non sarà presente il Leverkusen, visto che per la Bundesliga ci saranno Bayern Monaco e Borussia Dortmund.