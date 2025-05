Gruppo Benetton, nel 2024 perdite dimezzate a 100 milioni di euro

Ricavi in leggera flessione ma perdite più che dimezzate rispetto all’anno precedente nel bilancio 2024 di Benetton Group.

I conti, diffusi nella giornata di ieri dal Consiglio di amministrazione evidenziano un fatturato per 916,9 milioni contro i 1.098 del 2023, con un risultato negativo di poco meno di 100 milioni che si confronta con i -235 del precedente esercizio. La posizione finanziaria netta migliora inoltre di circa 50 milioni, riducendosi dai 460 del 2023 ai 411 registrati lo scorso anno.

Questo, evidenziano i vertici di Ponzano Veneto, a poco meno di un anno dall’insediamento dell’amministratore delegato Claudio Sforza. «Il Gruppo trevigiano chiude l’esercizio 2024 con un’importante inversione di tendenza, arrivata con rapidità grazie alla robusta infrastruttura aziendale sulla quale sono stati innescati i processi di efficientamento, all’esperienza e alla professionalità del top manager, forte di una lunga carriera in contesti complessi, e al supporto del nuovo corso di Edizione», la holding di casa Benetton intervenuta con nuova finanza a supportare le linee di rilancio del gruppo dell’abbigliamento.

Benetton bilancio 2024 – I pilastri del nuovo piano industriale

L’azione del nuovo CdA di Benetton Group ha come riferimento un piano industriale articolato su cinque pilastri fondamentali, cioè rilancio del brand e potenziamento dei canali digitali, recupero di competitività attraverso la riduzione del costo del prodotto finito con alta attenzione alla qualità dello stesso, razionalizzazione della rete distributiva e commerciale, efficientamento di processo e organizzativo e riduzione dei costi generali.

In quest’ottica al management è risultata evidente la necessità di intervenire con tempestività sulla riduzione delle spese comprimibili, tra cui è spiccata la scelta di concentrare tutte le funzioni aziendali nell’unica sede di Castrette di Villorba, che ha consentito non solo un risparmio strutturale rilevante, ma anche una gestione più sinergica ed efficiente del processo di trasformazione organizzativa.

Contestualmente, Benetton Group ha avviato un ampio processo di efficientamento e ripensamento dei punti di vendita e dei canali distributivi, da un lato valorizzando i negozi diretti (nel 2024 in questo segmento si è registrata una crescita media delle vendite del +7% sull’anno precedente) e interrompendo le relazioni commerciali con i partner gravati da rilevanti insolvenze, dall’altro investendo in maniera importante nei canali di vendita digitali. L’avvio di un programma di rafforzamento dell’e-commerce si è posto come obiettivo quello di incrementare in modo significativo l’incidenza del canale online sui ricavi complessivi, partendo dall’attuale 13% per arrivare al 20-25% nei prossimi anni.

Sul fronte dell’adeguamento dei processi di produzione, il piano di Sforza ha previsto una strategia di approvvigionamento considerando anche la possibilità di rivolgersi a fornitori specializzati, superando così il modello consolidato che negli ultimi anni aveva visto solo il 60% della produzione di merce affidata all’esterno, mentre il 40% ancora prodotto da stabilimenti di proprietà.

