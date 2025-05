Cairo Communication, all’Opa azioni per il 10,6% del capitale 

Cairo Communication (società fondata e controllata dal patron del Torino Urbano Cairo), in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sul 18% del capitale, annunciata il 20 febbraio scorso, ha reso noto che il periodo di adesione all’offerta si è concluso.

Sulla base dei risultati provvisori dell’offerta comunicati da Equita Sim, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione all’offerta 14.258.391 azioni, rappresentative del 10,61% del capitale sociale dell’offerente e pari al 58,93% delle azioni oggetto dell’offerta.

Pertanto, laddove i risultati provvisori dell’offerta siano confermati, tenuto conto le 779 azioni proprie già detenute, rappresentative dello 0,001% del capitale sociale di Cairo Communication; e le 14.258.391 azioni, rappresentative del 10,61%% del capitale sociale dell’offerente, portate in adesione all’offerta nel corso del periodo di adesione, alla data di pagamento l’offerente risulterà titolare complessivamente di 14.259.170 azioni, pari al 10,61% del capitale sociale di Cairo Communication.

Per il presidente e azionista di controllo del gruppo Urbano Cairo si tratta di «un buon risultato» che riflette anche la fiducia del mercato. «Gli azionisti credono nell’azienda e hanno consegnato meno titoli del massimo possibile. In altre occasioni si è andati a riparto, in questo caso no», ha aggiunto Cairo.