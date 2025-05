Fra una settimana a Roma, nello stadio Olimpico, si giocherà la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan, due squadre che non vincono questo trofeo da moltissimi anni, 22 per i rossoneri e ben 51 per i felsinei.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a dare uno stimolo in più alla formazione di Vincenzo Italiano ci ha pensato il patron Joey Saputo, che ha stanziato anche un premio aggiuntivo per la squadra in caso di vittoria della Coppa Italia 2024/25.

In totale, la società rossoblù ha messo in palio circa 3 milioni di euro che sono pari a una cifra che oscilla fra i 110 e i 120mila euro per ogni giocatore. Ovviamente, questo è un premio generico, che andrebbe sommato ai vari bonus presenti nei contratti singoli di ogni calciatore. Proprio in questi giorni si dovrebbero chiudere le trattative fra società e rappresentati della squadra.

Una pratica che ha portato molto bene al Bologna, visto che l’anno scorso per la storica qualificazione in Champions League, raggiunta grazie al quinto posto raggiunto dall’allora squadra allenata da Thiago Motta, ogni calciatore ha ricevuto un premio aggiuntivo pari a 80mila euro. Quindi, per la vittoria della Coppa Italia si tratterebbe di una cifra superiore, visto che va sommata alla conquista del trofeo anche la qualificazione matematica alla prossima Europa League. Va ricordato che la conquista della Coppa Italia porterebbe nelle casse del club un totale di 7,1 milioni di euro.