Ammoniti e diffidati, il regolamento sulle squalifiche per la finale di Champions League

Quale è il regolamento squalifiche finale Champions League? Come funzionano le diffide e i cartellini gialli in Champions League? Domanda che molti tifosi si stanno facendo ora che la massima competizione europea per club è giunta alle semifinali. I tifosi temono che un cartellino giallo possa compromettere non solo il match in corso ma anche la possibile partecipazione alla finale.

Regolamento squalifiche finale Champions League – I gialli prima della fase a gironi

Partendo dal principio, quanti cartellini gialli portano a una squalifica in Champions League? L’articolo 63.02 stabilisce che prima della fase di lega «i giocatori e i membri dello staff sono squalificati per la partita successiva della competizione dopo tre ammonizioni che non abbiano comportato un’espulsione, così come dopo ogni ammonizione successiva in numero dispari (quinta, settima, ecc.)».

«A partire dalla prima partita della fase di lega, i giocatori e i membri dello staff sono squalificati per la partita successiva della competizione dopo tre ammonizioni che non abbiano comportato un’espulsione, così come dopo ogni ammonizione successiva in numero dispari (quinta, settima, nona, ecc.)», si legge ancora.

Regolamento squalifiche Champions League – Quando si azzerano i gialli

I cartellini gialli vengono azzerati dopo la fase a gironi di Champions League? Un’altra domanda a cui dà risposta l’articolo 63.04 del regolamento: «Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni espirano al termine degli spareggi. Il conteggio quindi riparte da zero:

dalla fase di lega ;

; dalla fine dei quarti di finale.

Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale».

Regolamento squalifiche finale Champions League – La finale

In ultimo, si può essere squalificati per la finale di Champions League? Secondo il regolamento squalifiche finale Champions League, la risposta è «sì, ma solo in seguito a un cartellino rosso (diretto o per doppia ammonizione, ndr). Poiché la conta dei cartellini gialli viene azzerata al termine dei quarti di finale (vedi Articolo 52.04), anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per la finale».