Ratcliffe si concentra sul Manchester United: cessione in vista per il Nizza

INEOS, la società di Sir Jim Ratcliffe e azionista di minoranza del Manchester United, sta valutando la vendita del club francese del Nizza per circa 250 milioni di euro. Come riportato da The Athletic, la banca d’investimento Lazard è stata incaricata di trovare un acquirente, anche se la cessione è complicata dall’incertezza sulla situazione legata ai diritti TV della Ligue 1, dopo la rottura dell’accordo con DAZN.

INEOS aveva acquistato il Nizza nel 2019 per 100 milioni di euro e ha investito oltre 216 milioni nel club. Tuttavia, la tifoseria ha spesso criticato la gestione, considerandola distante e poco coinvolta. Ratcliffe stesso ha ammesso di non apprezzare particolarmente il livello del calcio del Nizza e ha riconosciuto che il club ha avuto risultati migliori senza l’interferenza di INEOS.

Con la qualificazione sia del Nizza che del Manchester United alla prossima Europa League, la scorsa estate è stato necessario creare un blind trust per evitare conflitti di interesse secondo le regole UEFA e questo potrebbe essere una agevolazione anche in chiave cessione.

La vendita del Nizza avviene in un momento in cui INEOS ha interrotto anche altri progetti sportivi, come la sfida alla Coppa America con il team di vela INEOS Britannia, e ha risolto una disputa con la federazione di rugby neozelandese. Oltre al Nizza, INEOS possiede il Losanna, un terzo della scuderia Mercedes F1 e il team ciclistico INEOS Grenadiers.