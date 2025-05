Il TAS respinge il ricorso del Club Leòn: non parteciperà al Mondiale per Club 

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha respinto i ricorsi presentati da Club León, Club de Fútbol Pachuca (Pachuca) e Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA) contro le decisioni della FIFA relative al Mondiale per Club 2025, prima edizione del nuovo torneo a 32 squadre che andrà in scena tra giugno e luglio di quest’anno.

Il Comitato d’Appello della FIFA ha stabilito, nel marzo 2025, che Pachuca e Club León hanno violato l’articolo 10.1 del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, riguardante la multiproprietà. A seguito di questa violazione, il Segretario Generale della FIFA ha deciso di escludere il Club León dalla competizione.

Pachuca e Club León hanno presentato ricorso per annullare la decisione del Comitato d’Appello FIFA e ottenere il riconoscimento della loro idoneità a partecipare al torneo. Il Club León ha inoltre presentato un ulteriore ricorso contro la decisione del Segretario Generale FIFA per essere riammesso nella competizione.

Tutti i ricorsi sono stati unificati in un unico caso presso il TAS, discusso il 5 maggio 2025 nella sede di Losanna, in Svizzera. Il Presidente del collegio arbitrale era il Prof. Roberto Moreno (Paraguay), affiancato dal Prof. Massimo Coccia (Italia) e dal Dr. Daniel Cravo Souza (Brasile) come co-arbitri.

Il collegio del TAS ha emesso una decisione operativa respingendo i tre ricorsi e ha stabilito che Pachuca e Club León non soddisfano i criteri previsti dall’articolo 10.1 del regolamento sulla multiproprietà. Esaminando le prove, incluso il trust creato dai proprietari del Club León, il collegio ha concluso che tale trust non è sufficiente a garantire il rispetto del regolamento. Di conseguenza, il Club León rimane escluso dalla competizione, mentre il Pachuca è qualificato.

Un altro ricorso separato è stato presentato dalla LDA contro Club León, Pachuca e FIFA il 3 febbraio 2025, sostenendo che la partecipazione di Club León e Pachuca violasse i regolamenti FIFA e chiedendo l’esclusione di uno o entrambi i club, con l’ammissione della stessa squadra del Costa Rica al loro posto. Questo ricorso è stato discusso di persona a Madrid il 23 aprile 2025 ed è stato anch’esso respinto oggi.

Il Presidente del collegio per questo secondo caso era sempre il Prof. Roberto Moreno (Paraguay), con il Sig. David Arias (Spagna) e il Sig. Juan Pablo Arriagada (Cile) come co-arbitri. Come risultato della sentenza del TAS, spetta ora alla FIFA designare l’ultima squadra qualificata al Mondiale per Club che si disputerà negli USA.

A tal proposito, la FIFA è intenzionata a organizzare un playoff tra Los Angeles FC e Club America per stabilire la 32esima partecipante. Gli statunitensi parteciperebbero alla sfida in quanto vicecampioni della della Concacaf Champions League 2023, vinta dal León. L’América parteciperebbe invece perché è la squadra della Concacaf meglio classificata nel ranking della Coppa del Mondo per Club FIFA.