Internazionali d’Italia: Sport e Finanza ospita lo speciale dedicato al torneo del Foro Italico

Occhi puntati su Jannik Sinner , al ritorno dopo la squalifica, che punta a conquistare per la prima volta il titolo nella capitale e consolidare il suo primato nel ranking ATP , che non è stato scalfito nonostante i tre mesi di assenza dai campi di gioco.

La kermesse beneficia di in un format ampliato che, per il terzo anno consecutivo, prevede dodici giorni di competizione oltre ai due di qualificazione , una durata seconda solo ai tornei del Grande Slam.

Edizione da record al Foro Italico . Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano una delle tappe più prestigiose e attese del circuito tennistico maschile e femminile. A Roma andrà in scena la 82esima edizione del torneo , dal 6 al 18 maggio , che si preannuncia in grado di superare i record di partecipazione e indotto dell’anno passato.

Speciale Internazionali d’Italia: impatto economico e partecipazione

Gli Internazionali di Roma non sono soltanto un evento sportivo di rilievo, ma rappresentano un asset strategico per la promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo, con ricadute significative su turismo e economia locale.

Nel 2024 l’evento ha generato un impatto economico diretto e indiretto di 600 milioni di euro, secondo le stime della FITP. L’afflusso di 350mila spettatori testimonia la forte domanda di tennis degli italiani, trainata dai successi sportivi degli azzurri.

L’obiettivo di quest’anno, in coerenza con quanto dichiarato dal presidente della FITP Angelo Binaghi, è quello di raggiungere 400mila spettatori paganti e un miliardo di euro di indotto, cifra che consoliderebbe il ruolo nell’elite mondiale che ricopre l’appuntamento tennistico capitolino.

Speciale Internazionali d’Italia: l’ampliamento del sito e l’ambizione della FITP

A contribuire a questo successo sono i continui investimenti in infrastrutture, con il Centrale rinnovato e la continua espansione del villaggio commerciale e delle aree hospitality, capaci di attrarre sponsor globali e attivazioni di brand sempre più sofisticate.

Inoltre, per accogliere alla sempre crescente richiesta di tagliandi, quest’anno è stata annunciata un’estensione del sito di gara con la superficie complessiva che arriverà a toccare i 20 ettari rispetto ai 12 precedenti, con l’inclusione dello Stadio dei Marmi che offrirà una capienza aggiuntiva di 3mila spettatori, oltre a due campi secondari che ospiteranno 800 persone.

Il torneo è organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con Sport e Salute, che puntano a farne sempre più una vetrina internazionale, come testimoniato dai tentativi per acquisire lo slot in calendario di Madrid ed espandere la durata del torneo per assimilarla a quella dei Grandi Slam.

Il torneo sarà coperto in Italia in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW, con il maschile che sarà disponibile anche in chiaro su Rai 2, con la tv di stato che offrirà 11 match in totale fruibili anche in streaming su RaiPlay. Il femminile sarà invece trasmesso via satellite in chiaro da SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

Sport e Finanza, il portale dedicato al business dello sport, seguirà gli Internazionali con uno speciale dedicato, arricchito da contenuti esclusivi, analisi sul valore economico del torneo e sull’impatto economico, focus sugli sponsor e naturalmente uno sguardo particolare sugli atleti azzurri.

La sezione dedicata verrà aggiornata costantemente durante le due settimane del torneo, per accompagnare i lettori in uno degli eventi sportivi più iconici d’Italia, che prospetta emozioni forti per gli appassionati della racchetta lunga.