Prize-money corposo per la kermesse romana. ​La Capitale d’Italia si prepara ad accogliere l’élite del tennis mondiale per gli Internazionali di Roma, in programma dal 6 al 18 maggio 2025 sulla classica superficie in terra battuta.

Il Foro Italico è il cuore pulsante di questo appuntamento, che come di consueto vedrà grandi nomi in campo, per poi lasciare il posto a Parigi, che ospiterà il secondo grande Slam della stagione tennistica.