Champions, dove vedere il ritorno di Inter-Barcellona in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Barcellona tv streaming, semifinale di ritorno della UEFA Champions League.

Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata al Montjuic, l’Inter e il Barcellona si preparano a disputare il match decisivo per l’accesso alla finale di Champions League 2024/25. L’appuntamento è fissato per martedì 6 maggio 2025 allo Stadio San Siro di Milano, con calcio d’inizio alle 21:00.

Dove vedere Inter Barcellona tv streaming – Il match in diretta tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti televisivi di 185 partite su 203 di ogni edizione della manifestazione fino al termine della stagione 2026/27:

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport 4K (canale 213)

Sky Sport (canale 251)

Inoltre, grazie agli obblighi normativi che prevedono la trasmissione in chiaro delle semifinali di Champions League con squadre italiane (imposti sulla base della lista degli eventi di grande interesse nazionale), il match sarà visibile gratuitamente su TV8 (canale 8 del digitale terrestre di proprietà sempre della pay-tv di Comcast).

Dove vedere Inter Barcellona tv streaming – Come seguire il match in streaming

Per chi preferisse guardare il match in diretta streaming, la semifinale sarà disponibile su:

Sky Go , per gli abbonati Sky

, per gli abbonati Sky NOW , il servizio streaming di Sky

, il servizio streaming di Sky TV8.it, per la visione in chiaro online ( clicca qui per aprire la diretta

Dove vedere Inter Barcellona tv streaming – Da dove si riparte

Nel match d’andata, l’Inter ha mostrato grande determinazione, portandosi in vantaggio con Thuram e una doppietta di Dumfries. Tuttavia, il Barcellona ha risposto con le reti di Yamal, Ferran Torres e un’autorete di Sommer, fissando il risultato sul 3-3.

Per la gara di ritorno, l’Inter potrà contare a sorpresa anche sul capitano Lautaro Martínez, uscito per infortunio nella partita precedente, ma in grado di recuperare in pochi giorni. I catalani hanno invece recuperato Robert Lewandoski, fermo da qualche giorno a causa di un problema accusato durante una sfida di campionato. Il polacco è convocato e andrà in panchina.

Dove vedere Inter Barcellona tv streaming – Le formazioni

Per la sfida di San Siro i due allenatori sono al lavoro per schierare la migliore formazione disponibile,considerando anche le notizie dai rispettivi staff medici. Ecco le probabili formazioni: