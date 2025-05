Banche europee e criptovalute: un'opportunità che richiede un cambiamento

L’adozione delle criptovalute sta crescendo rapidamente in Europa, spinta dalla domanda sempre più forte da parte degli investitori. Tuttavia, mentre il fenomeno delle criptovalute si espande, molte banche europee sembrano essere impreparate ad affrontare le sfide derivanti da questo cambiamento. Il crescente interesse per gli asset digitali sta mettendo sotto pressione il sistema bancario tradizionale, che rischia di rimanere indietro se non riesce ad adattarsi in tempo. In questo contesto, l’adozione di una regolamentazione chiara, come il regolamento MiCAR, potrebbe fare la differenza nel ridefinire il futuro del settore bancario europeo che dovrà tenere conto, come spiegato in un recente studio di Bitpanda Technology Solutions, che l’Europa rappresenta un mercato enorme per le criptovalute, con 25.000 miliardi di euro in asset liquidi e 411 milioni di investitori tra retail e istituzionali.

La crescita degli investitori e l’interesse per le criptovalute

Il crescente interesse per gli asset digitali è anche legato all’aumento della consapevolezza sulle potenzialità di questi strumenti finanziari.

In particolare, l’investimento in criptovalute è diventata una delle scelte preferite da molti investitori che cercano di diversificare i propri portafogli, con il 43% degli investitori retail che considera interessanti questi asset per crescita a lungo termine o diversificazione.

Gli investitori non sono più motivati solo dalla speculazione, ma anche da una strategia di investimento più ponderata. Le criptovalute stanno diventando sempre più una classe di asset distinta, tanto che il 33% degli investitori retail le riconosce come tale.