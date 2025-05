Accordo MLS-EA Sports: quattro partite della regolar season in onda su FC Mobile

Oggi, Electronic Arts Inc. e Major League Soccer (MLS) hanno annunciato che i giocatori di EA SPORTS FC Mobile potranno guardare quattro partite selezionate della stagione regolare MLS 2025 attraverso il portale FCM TV in-game, grazie a un simulcast live di MLS Season Pass su Apple TV.

Un passo fondamentale nella continua collaborazione tra EA SPORTS FC, MLS e MLS Season Pass su Apple TV, e una prima volta per EA SPORTS, che offre ora la possibilità di guardare le partite in diretta ai fan di tutto il mondo.

Le emozioni inizieranno sabato 10 maggio, con la finale e rivincita della MLS Cup 2024 presented by Audi, tra i campioni in carica dei LA Galaxy e i New York Red Bulls, trasmessa in diretta ai giocatori di EA SPORTS FC Mobile alle 1.30 italiane. Inoltre, i giocatori di EA SPORTS FC Mobile possono accedere al Football Centre, un hub per i contenuti aggiornati basati sugli eventi calcistici a livello globale, per giocare ogni incontro in-game e completare uno Showdown Player Exchange prima di guardare la partita live.