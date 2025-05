Champions, l'ultima di stagione di Amazon: PSG-Arsenal in esclusiva su Prime Video

La UEFA Champions League è arrivata alle gare di ritorno delle semifinali. Su Prime Video (clicca qui per abbonarti) andrà in onda la sfida PSG-Arsenal, che decreterà chi fra le due passerà alla finalissima del 31 maggio che si giocherà a Monaco di Baviera. Nella gara di andata furono i parigini a imporsi grazie al gol di Ousmane Dembelé, che però sarà indisponibile per la sfida di questa sera, L’appuntamento è per mercoledì 7 maggio in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 20.00, calcio d’inizio ore 21.00.