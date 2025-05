Rissa tra tifosi di Atalanta e Inter: morto un 26enne

Nella notte, nella zona del Gewiss Stadium, c’è stato una rissa fra alcuni tifosi di Atalanta e Inter in cui ha perso la vita un ragazzo di 26 anni.

La vittima, identificata in Riccardo Claris, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, apparteneva al gruppo di tifosi atalantini che avrebbero affrontato quelli interisti. Proprio i queste ore è stato arrestato un 19enne con cui Claris avrebbe discusso in un bar in Borgo Santa Caterina.

Episodio che ha fatto scattare la rissa nei pressi dello stadio di Bergamo con il 26enne che sarebbe stato accoltellato vicino all’ingresso di casa. A poca distanza dal corpo e, sono stati ritrovati sia la lama che il manico del coltello in ceramica utilizzato.