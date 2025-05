Salary Cap Serie C: monte ingaggi calcolati in base al valore della produzione di ogni club

Martedì scorso, si è tenuta a Firenze l’assemblea di Lega Pro a cui hanno preso parte le società di Serie C, che hanno approvato l’adozione del Salary Cup, come da proposta del presidente della terza serie italiana, Matteo Marani.

Si tratta di una norma che punta a consolidare al meglio la sostenibilità della Serie C le società di Lega Pro hanno scelto di “autolimitarsi” nella determinazione del monte ingaggi dei calciatori professionisti in funzione del valore della produzione: l’obiettivo della stabilità finanziaria può infatti essere raggiunto solo parametrando i rispettivi costi al proprio valore della produzione..

Il nuovo regolamento sarà valido, in via sperimentale, già dalla prossima stagione per poi essere introdotto in via definitiva a partire dal campionato di Serie C 2026/27. In una nota, la Serie C spiega quali sono i punti fondamentali del nuovo Salary Cup: