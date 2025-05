Barça, maglia speciale contro il Real: già sold out per un incasso di oltre 1,5 mln

Il Clasico fra Barcellona e Real Madrid oltre a essere la sfida diretta fra i due giganti del calcio spagnolo da qualche per il club blaugrana è la possibilità di lanciare iniziative di marketing a livello mondiale.

E anche il prossimo grande scontro fra le due squadre, che si giocherà domenica 11 maggio, dopo il ritorno delle semifinali di Champions League che il Barça dovrà giocare con l’Inter, non fa eccezione. Per quella data, infatti, il club catalano ha lanciato oggi una nuova iniziativa che coinvolge direttamente il main sponsor Spotify, che dalla prossima stagione sarà anche title sponsor del nuovo Camp Nou.

Il club di Joan Laporta ha annunciato una collaborazione speciale con il rapper statunitense Travis Scott sulla linea di quella della scorsa stagione con i Rolling Stones. Infatti, dalle 9 di questa mattina erano in vendita dei prodotti speciali, fra cui la maglia che la squadra di Flick indosserà nella sfida contro il Real, che già poco dopo le 10 erano tutti esauriti.

Sono in totale quattro le versioni della maglia blaugrana messa in vendita, due maschili e due femminili. La versione limitata a 1.899 unità, al prezzo di 399,99 euro, e quella autografata, al prezzo di 2.999,99 euro. In poco più di mezz’ora, non era più disponibile nessuna taglia di nessuna delle quattro versioni.

Facendo un rapido calcolo, conoscendo il prezzo e il numero degli articoli venduti, il Barcellona ha incassato per le due edizioni della maglia speciale ben 1.519.162,02 euro. A questa cifra si somma quella derivante dalla maglia autografata dai calciatori che costava 2.999,99 euro, con una disponibilità di 11 pezzi maschili e 11 femminili, che ha generato 65.999,78 euro, per un totale di 1.585.161,8 euro.

Questa è la sesta collaborazione tra il Barça e Spotify con vari artisti. Drake, Rosalia, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e infine Travis Scott hanno campeggiato sul petto della maglia blaugrana nelle ultime sfide con il Real.