Carlo De Benedetti punta sul calcio: è suo l’80% di Cronache di Spogliatoio

C’è una specie di derby economico-finanziario, a botte di rilanci e di offerte per quote azionarie di una società che ha molto a che fare col calcio. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, c’è l’imprenditore Carlo De Benedetti dietro il fondo di venture capital lussemburghese Planven entrepreneur ventures coinvest II scsp, che controlla l’80,6% della piattaforma web Cronache di spogliatoio.

All’interno della società si trova anche GEDI (il gruppo editoriale controllato da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che guida anche la Juventus) con il 13,5%. I due soci fondatori di Cronache di spogliatoio, Stefano Bagnasco e Giulio Incagli, sono scesi al 2% ciascuno, rimanendo comunque amministratori delegati della società, al comando dell’azienda e con incentivi a sviluppare il business dati dalle nuove azioni.

Tornando al fondo Planven entrepreneur ventures, si tratta del family office svizzero (con sede a Zurigo) di Carlo De Benedetti. A guidare Planven c’è Giovanni Canetta Roeder, uomo di fiducia dell’Ingegnere. Insomma, in Cronache di spogliatoio si gioca una sfida tra De Benedetti e GEDI, ovvero una creatura editoriale (Repubblica, La Stampa, Radio Deejay ecc.) nata sulle ceneri del Gruppo Espresso per decenni di proprietà di De Benedetti.

I primi a credere in Cronache di Spogliatoio sono stati proprio gli uomini di GEDI, che nel 2023 ne hanno rilevato il 10% per 500mila euro (per una valutazione della società pari a 5 milioni), e poi sono saliti fino al 13,5%. Ma successivamente è intervenuto il fondo Planven di De Benedetti, quasi in un derby con Elkann, e adesso è diventato nettamente il socio di riferimento, con l’80,6% di quote, dando alla società Cronache di spogliatoio una valutazione intrinseca vicina ai 7,5 milioni di euro.