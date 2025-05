Salute mentale calciatori: Danilo presenta il progetto "Crescer"

Negli ultimi anni la salute mentale nel calcio, e in più in generale nello sport, sta diventando un tema sempre più importante. Danilo non ha mai nascosto l’importanza che ha avuto l’aspetto psicologico nella sua carriera e non perde occasione per potersi esprimere su di esso.

Anche al Web Summit di Rio, il capitano della nazionale brasiliana, ha voluto esprimere il suo pensiero su questo tema e ha parlato della volontà di dare il suo contributo a questa causa, parlando di Voz Futura, la piattaforma di comunicazione di educazione socioemotiva e più specificatamente del progetto “Crescer” (Crescere tr.), creato direttamente da Danilo, realizzato con Voz Futura.

«Il calcio è un ambiente che conosco piuttosto bene e so quanto sia carente in termini di supporto emotivo, quanto manchi nel valorizzare prima di tutto la storia dell’essere umano e solo dopo pensare alla performance come atleta. Abbiamo già in fase di sviluppo un progetto socio-emotivo chiamato “Crescer”, che inizialmente è stato pensato per supportare altri progetti sociali. È in fase di sperimentazione nel mio progetto sociale Futuro Re2ondo, che ha una sede a Bicas, Minas Gerais — da dove vengo — e anche a Belo Horizonte, dove assiste più di 420 bambini. È un progetto con cui cerchiamo di offrire un’educazione socio-emotiva a bambini dai sei ai 17 anni», ha raccontato Danilo

Il progetto non si ferma qui, ma punta ad espandersi, arrivando a coinvolgere anche i club professionistici: «Il nostro obiettivo, una volta che questo progetto sarà testato, è anche quello di cercare, in un certo senso, un collegamento con le squadre e implementarlo nei settori giovanili delle squadre di calcio che desiderino far parte di questa, diciamo, rivoluzione socio-emotiva che stiamo vivendo, perché oggi è impossibile non parlarne. Soprattutto nel calcio, un ambiente in cui la pressione per ottenere risultati è sempre altissima, mentre il supporto all’essere umano è normalmente molto scarso. Il nostro intento è proprio quello di portare il progetto “Crescer” anche nei settori giovanili dei club».

Il calciatore del Flamengo è stato affiancato da Pedro Pirim, co-fondatore di VOZ Futura, hanno raccontato le motivazioni che li hanno spinti a creare la piattaforma, ideata insieme al designer Felipe Cantieri. unisce educazione, intrattenimento e tecnologia per costruire narrazioni più positive, che non solo distolgono l’attenzione dalla negatività, ma stimolano anche un cambiamento nel discorso sociale.