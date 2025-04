Inter, svelate le prime immagini ufficiali delle maglie da gara 2025/26

In attesa di vedere come terminerà questa stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, arrivano importanti novità riguardanti le prime due maglie dei nerazzurri per la prossima stagione. Il sito FootyHeadlines ha svelato le prime immagini ufficiali delle due divise dell’Inter per l‘annata 2025/26. Per quanto riguarda la prima ci si affida ai classici colori nero e azzurro a strisce verticali, anche se non mancano alcuni elementi di novità.

Si parte dalla strisce nere che non sono esattamente in verticale, ma leggermente ondulate così da andare a formare, se prese singolarmente, la scritta “Inter”. Inoltre, all’interno del colletto sarà presente la scritta “Internazionale Milano”, sempre con il font che è descritto dalle strisce nere della maglia.

Per quanto concerne invece logo, marchio Nike e sponsor, che sarà ancora Betsson.sport, il colore scelto è quello di un azzurro marino, che vedrà coinvolte anche le due stelle che sormonteranno lo stemma dell’Inter e la scritta all’interno del colletto.

Al contrario, passando alla seconda divisa dell’Inter nel 2025/26, questa omaggerà le Olimpiadi invernali 2026 che si svolgeranno fra Milano e Cortina. A dominare sarà il colore bianco, che richiama la tradizione del club nerazzurro e proprio la neve su cui si sfideranno i migliori atleti del mondo.

Come si vede dall’immagine, i colori presenti nella prima maglia sono richiamati anche nella divisa da trasferta. Mentre stemma, logo Nike e sponsor sono più scuri. Questo kit dovrebbe essere disponibile fra giugno e luglio 2025. Mentre per la prima maglia ci sarà meno da aspettare visto che il lancio ufficiale dovrebbe avvenire fra maggio e giugno.