Atalanta, Gasperini sul futuro: «Ho detto che non rinnovo, non che vado via»

«Non ho mai detto che vado via, ma un’altra cosa, cioè che non rinnovavo e questo è diverso». Così ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, oggi a Coverciano per ricevere il premio quale miglior allenatore della Serie A assegnatogli nel corso dell’evento “Inside the Sport 2025”, organizzato dall’Ussi e dal Mcl.

Il contratto di Gasperini con l’Atalanta è valido fino al termine della stagione 2025/26. L’allenatore ha parlato qualche tempo fa del suo futuro, spiegando che non avrebbe prolungato il proprio rapporto con la Dea, ma senza dare altre informazioni sul 2025/26.

«E’ un premio che si riferisce alla scorsa stagione, speriamo di fare qualcosa di positivo anche in questa. Mi auguro che non si dia per scontato la Champions per l’Atalanta, per me rappresenta il traguardo massimo per la mia squadra in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po’ sullo scudetto», ha sorriso il tecnico bergamasco.

«Andare in Champions sarebbe l’ennesimo risultato straordinario per l’Atalanta. E’ un obiettivo ancora tutto da conquistare, abbiamo un po’ di margine ma dietro ci sono squadre eccezionali che puntano allo stesso traguardo, questo avvalora ancor più il nostro campionato. Riparliamone fra un mese», ha concluso Gasperini.