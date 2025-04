Nuovo regolamento agenti, i procuratori vanno allo scontro con la FIGC

Una stretta ai requisiti per poter operare e una definizione chiara dei compensi, che non saranno dovuti nel caso di apprendistato. E ancora l’introduzione di una nuova definizione di agente domiciliato, che consentirà di esercitare in Italia previa domiciliazione presso un agente in possesso dell’abilitazione, e lo stop alle clausole penalizzanti (che limitano la capacità di calciatori o calciatrici di concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva, senza l’assistenza dell’agente con cui hanno sottoscritto un mandato).

Sono solo alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento sugli agenti sportivi, pubblicato in questi giorni dalla FIGC in conformità alle disposizioni (non oggetto di sospensione) di cui al FFAR (FIFA Football Agent Regulations). Va ricordato, infatti, che diverse disposizioni della regolamentazione FIFA – tra cui quelle che impongono un tetto alle commissioni agli agenti e il divieto di rappresenta multipla – sono attualmente sospese in quanto nelle mani del giudice davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’organismo dovrà determinarne la legittimità rispetto ai principi del diritto comunitario in materia di libera concorrenza. Nel frattempo, però, le associazioni di categoria si sono scagliate contro le nuove norme attraverso un duro comunicato stampa.

«Le Associazioni Italiane degli Agenti Sportivi professionisti specializzati nel settore calcio A.L.A.C.S.ASSOAGENTI e I.A.FA., – preso atto della pubblicazione irrituale ed irragionevole da parte della F.I.G.C. del nuovo Regolamento Agenti Sportivi; avendo riscontrato una pluralità di disposizioni difformi rispetto agli atti legislativi sovraordinati di riferimento; constatato che l’emanazione è avvenuta in spregio alle norme applicabili dell’ordinamento nazionale e comunitario in materia di professioni regolamentate COMUNICANO di aver congiuntamente, con veemenza e tempestività, conferito incarico ai propri Avvocati al fine di agire in tutte le sedi competenti per tutelare i diritti ella categoria professionale degli Agenti Sportivi, diritti conquistati attraverso anni di “battaglie sindacali”», recita una nota.

«Altresì, le scriventi Associazioni dichiarano di interrompere qualsiasi forma di dialogo con la F.I.G.C e, al contempo, invitano le competenti Autorità Governative ad un immediato intervento allo scopo di garantire l’esecutività la piena applicazione dci provvedimenti legislativi di settore già promulgati. Le Associazioni, inoltre, si adopereranno per proporre un intervento normativo che consenta agli Agenti Sportivi di affrancarsi definitivamente dall’Ordinamento Sportivo», conclude il comunicato.