I bilanci della Liga nel 2023/24: ricavi giù del 9% e i conti tornano in rosso

La Liga spagnola ha annunciato nella serata di ieri i conti aggregati dei suoi club relativi alla stagione 2023/24. Un esercizio che si è chiuso con ricavi complessivi in calo a poco più di 4,2 miliardi di euro (oltre 4,6 miliardi nel 2022/23) e un risultato netto negativo per 197 milioni di euro circa (risultato positivo per 308 milioni nel 2022/23).

Nel dettaglio, i club del massimo campionato spagnolo hanno visto crescere le tre principali voci di ricavo: gare, commerciali, diritti televisivi e plusvalenze. La ragione del calo sul totale dei ricavi risiede nell’assenza delle risorse arrivate da CVC Capital Partners nella stagione precedente. Sul fronte dei costi, la voce più pesante riguarda chiaramente il personale, in leggero calo a poco meno di 2,5 miliardi di euro (contro gli oltre 2,5 miliardi del 2022/23). Complessivamente il dato è rimasto stabile, in crescita dell’1%.

Guardando invece ai dati aggregati della prima e della seconda divisione professionistica, «il totale dei ricavi normalizzati ha raggiunto i 5.049 milioni di euro, con un incremento del +3,2% rispetto alla stagione precedente», ha spiegato la Liga in una nota ufficiale sulla situazione economico-finanziaria delle sue società. Per quanto riguarda invece la stagione 2024/2025, «le previsioni indicano un nuovo miglioramento dei risultati normalizzati grazie alla crescita organica dei ricavi e al miglioramento dei margini operativi, che pongono l’organizzazione sulla strada per raggiungere il pareggio di bilancio nella prossima stagione ai fini del controllo economico».

Da un confronto con i dati della Liga spagnola, emerge che i club della massima divisione calcistica del Paese hanno fatto registrare ricavi superiori per 440 milioni di euro rispetto a quelli della Serie A italiana. La Liga si trova davanti per le principali voci di ricavo (diritti tv, ricavi commerciali e botteghino), fatta eccezione per le plusvalenze. Un impatto rilevante è chiaramente dato dalla presenza del Real Madrid e del Barcellona, che in due mettono insieme ricavi per quasi due miliardi. Anche i costi sono diversi, con la Serie A che supera i 3,9 miliardi di euro in totale, mentre la Liga arriva a oltre 4,3 miliardi. Il risultato netto è negativo per entrambe: -369 milioni per il massimo campionato italiano e -197 milioni per il massimo campionato spagnolo.