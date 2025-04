Dalla Superlega alla Serie A negli USA: chi è Stillitano, nuovo presidente dello Spezia

Lo Spezia – club che milita nel campionato di Serie B – è passato ufficialmente sotto il controllo dell’imprenditore USA Thomas Roberts, attraverso la RAM Spezia Holdings LP. Roberts ha rilevato il 100% del club ligure dall’australiano Paul Francis, che da poco più di due mesi era diventato il nuovo proprietario ponendo fine all’era Platek, che aveva riportato il club in Serie A, per poi retrocedere dopo lo spareggio salvezza contro il Verona.

Una nuova era dunque per lo Spezia, che però vede anche delle conferme all’interno del proprio Consiglio di Amministrazione, nonostante il passaggio di quote alla società di proprietà di Roberts. Una di queste riguarda la figura di Carmelo Stillitano, detto Charlie, che era presente nel CdA come vice presidente, secondo proprio a Francis, e che ora assume il ruolo di presidente nel club di proprietà di Roberts. Ma chi è Charlie Stillitano?

Chi è Charlie Stillitano – Una vita dedicata al calcio, fra Mondiali ’94 e l’idea Superlega

Stillitano è nato nel New Jersey 65 anni fa. Il padre, originario di Gioia Tauro, è stato fra i fondatori della Italian-American Soccer League e presidente di Soccer Referee Association of New Jersey. Una vita, la sua, da subito dedicata allo sport: prima da calciatore tramite le esperienze al liceo e al college, poi da uomo d’affari. Laureatosi in giurisprudenza, è diventato DG dei New York/New Jersey MetroStars. Fu proprio Stillitano a organizzare gli eventi dei Mondiali di USA del 1994, portando di fatto il grande spettacolo del pallone negli States.

Stillitano ha ricoperto per anni (fino al 2021) il ruolo di presidente esecutivo di Relevent Sports, agenzia che si occupa di far crescere il movimento calcistico in Nord America e Asia, e che negli ultimi anni ha provato più di una volta a portare i campionati europei al di fuori dei propri confini nazionali, come il tentativo di far giocare una sfida di Liga del Barcellona negli Stati Uniti. La stessa Relevent è stata l’organizzatrice dell’International Champions Cup, torneo amichevole intercontinentale estivo che ha coinvolto anche diversi club italiani.

Inoltre, Stillitano, secondo quanto svelato da Football Leaks, nel 2016 girava l’Europa con in mente un progetto di Superlega da presentare ai top club del continente. Un’idea che si sarebbe poi concretizzata con lo storico (e fallito) lancio del 2021 e che tuttora continua a fare discuter, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea di dicembre 2023.

Il dirigente statunitense è stato anche uno dei più stretti collaboratori di James Pallotta ai tempi della presidenza della Roma. Fra i suoi ultimi incarichi, anche quello negli uffici della Serie A negli Stati Uniti d’America, come parte di un piano più generale che riguardava l’espansione del massimo campionato negli States, che potrebbe includere addirittura bar dedicati e una manifestazione riservata a formazioni under 12.