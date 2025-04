Tra calcio pay e tante sfide in chiaro: il rush finale di stagione in tv

La stagione 2024/25 si sta avvicinando sempre di più al momento decisivo, tra corse al titolo nei principali campionati nazionali (in alcuni casi già concluse, come quella del PSG in Francia) e coppe europee giunte alle semifinali. Tra la fine di aprile e il mese di maggio tutti i verdetti saranno definitivi, ma lo spettacolo del pallone in televisione proseguirà anche a giugno e a luglio.

Insomma, sono tanti i match attesi dai tifosi. Alcuni di questi si potranno seguire solamente abbonandosi alle piattaforme streaming o alle pay-tv come Sky (o NOW), DAZN e Prime Video. Ma ce ne sono molte altre che saranno fruibili gratuitamente dai tifosi, in un anno in cui il calcio in chiaro sta lentamente tornando di moda.

Partite di calcio in chiaro – I tornei tutti italiani

Partendo da casa nostra, su DAZN si potrà vedere la corsa al titolo, all’Europa e alla salvezza della Serie A. La piattaforma di sport in streaming (come previsto dal bando sui diritti tv) ha esaurito i match di campionato da trasmettere in chiaro, ma manderà in onda tutte le gare tramite i suoi piani di abbonamento (su Sky e NOW saranno visibili invece le classiche tre sfide a turno in co-esclusiva).

Anche tutta la Serie B sarà visibile a pagamento su DAZN, fatta eccezione per una sfida a giornata che continuerà ad essere trasmessa in chiaro. Per la Serie C invece sarà necessario spostarsi su Sky (o su NOW), ma anche in questo caso un match per ogni turno è trasmesso gratuitamente sulle reti Rai. In chiaro, sui canali Mediaset, saranno invece gli ultimi incontri di Coppa Italia: le due semifinali di ritorno (Bologna-Empoli e Inter-Milan) e la finalissima dello stadio Olimpico di Roma.

Partite di calcio in chiaro – Le competizioni per club UEFA

Guardando invece alle coppe europee, le semifinali di Champions League saranno trasmesse su Sky e NOW (quelle di andata e ritorno del martedì) e su Amazon Prime Video (quelle di andata e ritorno del mercoledì). Tuttavia, il doppio confronto tra Inter e Barcellona dovrà essere obbligatoriamente trasmesso in chiaro, come prevedono le norme dell’AgCom sugli eventi di rilevanza nazionale.

Le semifinali di Europa League saranno trasmesse invece da Sky (e NOW), che potrà comunque decidere di mandare in onda una sfida a turno in chiaro su TV8. Anche la Conference League sarà in onda sulla pay-tv di Comcast, con grande attenzione nei confronti della Fiorentina di Raffaele Palladino.

Partite di calcio in chiaro – Le competizioni estere

Gli abbonamenti alle pay-tv serviranno anche per seguire la fine dei migliori campionati nazionali esteri. Premier League e Bundesliga saranno visibili su Sky e NOW, mentre la Liga proseguirà su DAZN. Da non dimenticare anche le coppe nazionali: l’ultimo atto della Coppa di Germania, Arminia Bielefeld-Stoccarda, si vedrà su Sky e NOW, mentre la finale della Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid sarà trasmessa in chiaro da Cronache di Spogliatoio e da Telelombardia.

Partite di calcio in chiaro – La prima edizione del Mondiale per Club

La stagione del calcio per club non si chiuderà con queste competizioni, ma proseguirà anche a giugno e a luglio con la grande novità del Mondiale per Club FIFA. La prima edizione del torneo – che vedrà la partecipazione di Inter e Juventus, tra le altre – sarà trasmessa a livello globale da DAZN in diretta e gratis per tutti gli appassionati.

Solo sulla piattaforma di sport in streaming si potranno vedere tutte le 63 partite della competizione, mentre sulle reti Mediaset – che con DAZN ha raggiunto un accordo di sublicenza – si potranno guardare alcune gare in co-esclusiva, comprese cinque tra le sei delle italiane nella fase a gironi del torneo.

Di seguito, l’elenco completo dei tornei che chiuderanno la stagione e le piattaforme su cui si potranno seguire: