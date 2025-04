Inter, Marotta: «Mercato? Abbiamo un piano definito per il futuro»

«Noi abbiamo un piano a prescindere di come finirà la stagione, che vogliamo chiudere nel migliore dei modi ma che rappresenta già un obiettivo soddisfacente e che ci ha dato anche una certa stabilità economica». Lo ha detto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, intervenendo a Sky alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions con il Bayern Monaco.

«In futuro potremo fare investimenti mirati con obiettivi predefiniti, puntando su giocatori di talento, uno zoccolo duro di italiani, ringiovanendo la rosa e mixando giocatori più giovani ed esperti. Perché italiani? Uno degli obiettivi è il campionato italiano e spesso ci si trova a giocare in campi sconosciuti ai più», ha aggiunto il numero uno del club nerazzurro parlando della strategia per il mercato.

«Lo straniero spesso non è abituato a vivere una certa pressione, mentre il giocatore italiano può facilitare quest’aspetto», ha aggiunto Marotta che sui giovani ha precisato che «dall’estero comprano giocatori di 19/20 anni. La carriera si accorcia per giocatori in età anagraficamente avanzata. La caratteristica è: giovani dentro, motivati dentro. Perché il calcio oggi è un dispendio di energie, che qualche anno fa non era».