Dove vedere Al Fateh Al Ittihad tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Fateh Al Ittihad tv streaming, 28esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

La formazione ospite cerca un’altra vittoria che l’avvicinerebbe significativamente verso la vittoria del campionato. Karim Benzema e compagni sono attualmente al primo posto con sette punti di vantaggio sui campioni in carica dell’Al Hilal a sette giornate dalla fine del torneo.

Dove vedere Al Fateh Al Ittihad tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Fateh e Al Ittihad si giocherà all’Al Fateh club Stadium di Al-Hofuf, giovedì 17 aprile 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Fateh Al Ittihad tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Fateh-Al Ittihad sarà visibile in chiaro su Sportitalia Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre) visto che l’emittente ha i diritti esclusivi per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le due migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.