La musica sbarca all’Allianz Stadium: il primo concerto sarà di Eros Ramazzotti

Musica e stadi è un legame quasi indissolubile che viene ribadito ogni estate in tutte le parti del mondo e che dal 2026 vedrà diventare protagonista per la prima anche l’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus dall’estate 2011.

Un passo in avanti per l’impianto bianconero che era stato annunciato da Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA (European Stadium and Safety Management Association), intervenuto durante l’evento dello scorso marzo “Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese” organizzato da PWC con Calcio e Finanza.

«In questi ultimi anni, anche per noi il campo è stato il tema fondamentale. Pensare di fare altri eventi con il pubblico presuppone l’utilizzo del manto erboso quindi limita le finestre in cui fare altre attività. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di fare concerti, ovviamente andando ad immaginare come posizionare sia il palco che l’accesso dei mezzi. Lo stadio è adattabile, ma è nato come stadio per il calcio. La finale della Kings League è stato il primo evento misto, in cui c’era anche un palco», aveva dichiarato Gianello.

Valutazione che hanno dato esito positivo visto che questa estate l’Allianz Stadium ospiterà una delle date del tour estivo del cantante italiano Eros Ramazzotti, che tra l’altro è un grande tifoso juventino e sarà il primo cantante a entrare allo Stadium bianconero per un evento musicale. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 27 giugno 2026.