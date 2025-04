L’UEFA studia nuove regole sui sorteggi per quarti e semifinali di Champions

La UEFA prenderà in considerazione la possibilità di modificare le regole dei sorteggi per le competizioni europee della prossima stagione, in seguito alle critiche secondo cui l’Arsenal disputerà in trasferta la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, nonostante abbia concluso la fase a gironi davanti ai campioni spagnoli in classifica.

Le attuali regole delle competizioni – che in questa stagione hanno visto il debutto del nuovo format – prevedono che le squadre classificate tra le prime otto abbiano il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno solo negli ottavi di finale. Chi ha il vantaggio di disputare in casa la gara di ritorno di quarti o semifinali viene deciso tramite sorteggio, situazione che, per esempio, ha penalizzato i Gunners.

Questo costringerà l’Arsenal, terzo nella classifica unica della Champions League, a disputare la gara di ritorno dei quarti al Bernabeu contro il Real Madrid, che ha chiuso all’11° posto. Si registra insomma un certo malcontento verso il sistema attuale, in cui chi ottiene risultati nella fase a gironi non riceve un adeguato premio. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i vertici UEFA discuteranno se modificare le regole a partire dalla prossima stagione.

Tra le ipotesi di modifiche delle norme, i dirigenti UEFA hanno anche recentemente respinto le proposte per eliminare i tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta, nonostante le crescenti preoccupazioni per il benessere dei giocatori in un calendario sempre più fitto, per paura che ciò porti a un calcio più noioso e difensivo.

Il comitato delle competizioni UEFA per club ha discusso la proposta di passare direttamente ai rigori in caso di parità dopo 90 minuti, ma ha deciso di mantenere i due tempi extra di 15 minuti ciascuno. Si teme infatti che le squadre più deboli giocherebbero gli ultimi minuti puntando ai rigori, invece di cercare il gol vittoria.