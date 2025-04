Supercoppa europea a Udine: UEFA e FIGC lanciano il Programma Volontari

La Supercoppa europea, una delle massime competizioni calcistiche per club del Vecchio Continente, assegnerà il titolo dell’edizione 2025 nella finale che si svolgerà allo Stadio Friuli di Udine il 13 agosto 2025: a scendere in campo saranno la squadra vincitrice della Champions League e la squadra vincitrice dell’Europa League della stagione 2024/2025.

Ancora una volta la città di Udine ospiterà un grandissimo evento di calcio dal respiro internazionale. Sulla scia dei precedenti Programmi promossi in collaborazione da UEFA e FIGC, grazie al Programma Volontari (clicca qui per saperne di più) si ripresenta l’opportunità di avvicinare al mondo del calcio e del Volontariato sportivo quanti, per passione o curiosità, siano interessati.

I Volontari saranno selezionati e formati per affiancare durante la Finale i professionisti del settore sportivo nelle loro attività allo Stadio Friuli di Udine, e presso le sedi ufficiali di UEFA. L’obiettivo è quello di creare integrazione e offrire un’opportunità di crescita per tutti i partecipanti, promuovendo in maniera sostenibile il volontariato sportivo e lasciando un’eredità duratura sul territorio.

Grazie al loro interesse, motivazione ed entusiasmo, i Volontari contribuiranno al successo dell’evento: in qualità di ambasciatori sia della Supercoppa europea 2025, sia della città di Udine, metteranno in pratica i valori di solidarietà, fair play e rispetto condivisi dal mondo del calcio e del volontariato. Ma come ci si può candidare per partecipare?

Programma Volontari Supercoppa europea – Come candidarsi per la finale di Udine

È possibile candidarsi compilando il modulo online disponibile sul sito dedicato: il processo di iscrizione ha una durata di circa 20 minuti e rappresenta l’occasione per raccontare esperienze, aspettative e motivazioni che spingono a intraprendere un percorso nel mondo del volontariato sportivo. Per un’assistenza passo a passo al processo di candidatura è anche possibile consultare l’apposita mini-guida.

Quali sono i requisiti per partecipare? Possono iscriversi al Programma Volontari i maggiorenni (entro il 15 maggio 2025) con padronanza della lingua inglese (livello base/intermedio), che si rendano disponibili a partecipare al colloquio conoscitivo online, agli incontri di formazione e alle giornate di attività (minimo 2) preconcertate.

Una volta vagliate le candidature, tra aprile e giugno 2025 il Team Volontari organizzerà una sessione di colloqui online. L’obiettivo sarà quello di conoscere meglio gli aspiranti Volontari, scoprire le loro motivazioni a partecipare al progetto e individuare l’area operativa più adatta ai loro interessi e alla loro disponibilità.

Programma Volontari Supercoppa europea – La disponibilità richiesta

Per partecipare al Programma Volontari è richiesta la partecipazione alle attività durante il giorno gara e ad un numero di giornate di attività definito con anticipo. In riconoscimento del loro contributo spontaneo all’iniziativa, i Volontari riceveranno una serie di benefit, tra cui una divisa dedicata ai Volontari e una ai Ceremony Maker, i pasti ed il trasporto pubblico durante il periodo di attività, gli incontri di formazione dedicati, gift e molto altro.

La visione della partita come spettatore non è un benefit garantito ai volontari, ma il cuore del programma è quello di vivere l’atmosfera della Finale, incontrando Staff e Volontari e migliorando le proprie competenze in ambiente dinamico ed internazionale.

Programma Volontari Supercoppa europea – Dopo le selezioni

Se selezionati, diventeranno a tutti gli effetti dei Volontari FIGC: nel mese di giugno verranno confermati i ruoli e definito il calendario di attività per agosto. Con la Supercoppa europea 2025, si consolida la community di volontari coinvolti dal 2019 ad oggi in grandi eventi calcistici in Italia.