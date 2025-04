Il Chievo Verona cambia volto: nuovi soci e nuovo presidente

Al tramonto della seconda stagione in Serie D, il Chievo Verona ha già centrato la salvezza ma la corsa per un posto nei playoff del girone B, primo passo per poter ambire a una promozione nel calcio professionistico.

Ma il traguardo rimane lo stesso per la prossima stagione, e anzi il progetto clivense trova maggiore slancio dall’ingresso in società della nuova proprietà di maggioranza formata dagli imprenditori Pietro Laterza e Luigi Tavernise, il cui ingresso nel club è stato votato favorevolmente da tutti i soci.

Laterza assume così la carica di presidente, sia della Clivense Srl, società che detiene il 100% dell’Asd Chievo Verona, sia della stessa società calcistica Chievo Verona. Mentre Tavernise sarà vicepresidente di entrambe le società. A sostegno del nuovo corso entra anche Enzo Zanin, che farà parte del Consiglio di Amministrazione come consigliere, portando con sé esperienza e sensibilità per contribuire al futuro della società. Entra nel CdA, anche Alberto Medici, chairman staff di Phoenix Capital e storico autore di Calcio e Finanza. Inoltre, Sergio Pellissier, che aveva dato l’avvio a questo progetto di rinascita, rimane in società nella sua carica di presidente onorario.

«Ringraziamo di cuore l’Amministrazione pubblica, l’intera città di Verona, la tifoseria e tutti i soci per la fiducia che ci è stata accordata – le prime parole di Laterza riportate dall’edizione odierna di Tuttosport –. Non siamo qui per imporre nulla, siamo qui per servire un progetto, per metterci al servizio di una realtà che merita di rinascere nel rispetto delle emozioni, della storia e della passione che il Chievo rappresenta».

Sui motivi di entrare nella società gialloblù: «È stata una scelta di cuore, priva di interessi personali, il nostro unico obiettivo è il bene del Chievo Verona. Crediamo fermamente nel progetto Chievo100, che ha come traguardo il 2029 per riportare questa società alla ribalta sportiva e alla fama che le è dovuta. Non vogliamo essere predatori, ma custodi di un sogno collettivo».

«Da parte mia e di Tavernise intendiamo mettere a disposizione la nostra esperienza imprenditoriale e gestionale e la passione per questo sport, nel contempo entreranno in società anche un team di alto profilo tecnico e professionale. Tutti offriranno le loro competenze gratuitamente, rinunciando ai propri compensi per destinarli interamente alla crescita della società. Un gesto che racconta più di mille parole lo spirito con cui questo gruppo si è avvicinato al Chievo Verona, pregnante il desiderio collettivo per uno spirito di servizio, concretezza e amore vero. Nessuno di noi promette miracoli, ma tanto impegno, serietà e rispetto sì. Vogliamo costruire, passo dopo passo, dare senso di appartenenza e motivo di orgoglio a chi ama questi colori. Siamo fermamente convinti che il Chievo Verona tornerà a brillare nel calcio che per tanti anni lo ha visto protagonista strappando applausi e consensi», conclude Laterza.