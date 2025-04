Nella giornata di ieri, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che nei prossimi giorni arriverà una notizia positiva e importante per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma da costruirsi a Pietralata.

Questa notizia dovrebbe essere la data della presentazione da parte del club giallorosso del progetto definitivo per il nuovo impianto firmato dal Friedkin Group. Tutto fa pensare che la giornata giusta sia quella di Pasquetta, lunedì 21 aprile, che tra l’altro è il Natale di Roma, giorno che identifica la nascita della Capitale avvenuta nel 753 a.C.

Sull’area dello stadio sono in corso dei rilievi archeologici, ma non si esclude che la parte del progetto visibile possa già essere presentata, anche per andare a verificare se i paletti posti dall’Assemblea Capitolina nel maggio del 2023, quando fu votato il pubblico interesse, sono stati recepiti dalla società nella sua interezza e si può andare avanti con l’iter burocratico.

In particolare, allora si mise l’accento sui trasporti, i parcheggi e la sicurezza per il vicino ospedale Pertini. L’Assemblea dovrà inoltre rivedere il progetto e bollinarlo prima della Conferenza dei servizi decisoria, proprio per verificare che tali indicazioni siano state accolte.

Sia lato societario che da quello del Comune c’è comunque grande fiducia per portare avanti l’iter per il nuovo stadio della Roma che nelle intenzioni del club giallorosso dovrebbe essere pronto nel 2028, con la volontà di giocare nell’impianto di Pietralata nella stagione che inizierà nell’anno del centenario del club giallorosso, fondato nel giugno del 1927.