Sala: «Milan a San Donato? Non credo sia un bene per i tifosi»

Nella giornata di giovedì, il Comune di San Donato ha comunicato come l’iter burocratico legato all’Accordo di Programma per il nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco sia stato al momento bloccato.

Una decisione presa di comune accordo fra la società rossonera e il comune dell’hinterland milanese che potrebbe comunque essere in futuro un punto di riferimento per il club di Via Aldo Rossi, visto che tale area potrebbe diventare il centro delle attività giovanili e femminili del Milan. Inoltre, non è escluso che in un prossimo futuro l’iter per l’Accordo di Programma possa riprendere.

Ma la sospensione dei lavori burocratici a San Donato ribadisce come la prima opzione del Milan per il nuovo stadio sia quella di San Siro in coabitazione con l’Inter, anche se l’area San Francesco rimane un piano B tutt’ora valido. A confermarlo è lo stesso sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto. Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato, probabilmente ci porteranno il centro giovanile visto che la società ha messo anche una cifra significativa e quindi di questo bisogna tenere conto. Io non credo che per i milanesi, per Milano, per i tifosi sia un bene andare a San Donato. L’obiettivo per la cessione di aree e stadio è sempre quello di chiudere entro l’estate».

Il sindaco Sala ha poi commentato il ricorso al Tar della Lombardia presentato dal Comitato “Sì Meazza” contro il bando comunale indetto per la cessione dell’attuale San Siro e delle aree limitrofe, che si concluderà a fine aprile: «La questione va al di là del valore di stadio e aree. Qual è l’istanza che muove chi è contrario a quest’operazione? Che San Siro rimanga in mano pubblica?».