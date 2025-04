Amazon, scelta la sfida di ritorno dei quarti di Champions in esclusiva su Prime Video

La UEFA Champions League continua con i quarti di finale. Su Prime Video (clicca qui per abbonarti) a scendere in campo per il ritorno dei quarti ci sarà Inter-Bayern Monaco. Una sfida emozionante quella che si giocherà a San Siro, dopo il successo dei nerazzurri nella gara d’andata in Germania. L’appuntamento è per mercoledì 16 aprile in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19.30, calcio d’inizio ore 21.00.