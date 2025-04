Ufficiale, Atletico Madrid e Nike insieme fino al 2035: contratto da 30 milioni a stagione

L’Atletico Madrid ha annunciato nella giornata odierna il rinnovo fino al 2035 dell’accordo con Nike come sponsor tecnico.

«Un rapporto duraturo e di successo iniziato nel 2001, quando Nike è diventata sponsor tecnico del club e ha iniziato a disegnare le nostre divise, con l’impegno di offrire innovazione, creatività e qualità. In questo nuovo accordo si rafforza ulteriormente il sostegno di Nike alle nostre squadre maschili e femminili», si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale dei colchoneros

«Ora, con la firma di questo accordo, guardiamo al futuro con lo stesso spirito e la stessa ambizione che ci uniscono fin dall’inizio, per continuare a crescere e affrontare le grandi sfide che ci attendono, come la nostra partecipazione quest’estate alla prima edizione del Mondiale per Club negli Stati Uniti o la prossima inaugurazione del progetto della Città dello Sport», conclude la nota.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo accordo fra Atletico e Nike garantirà al club spagnolo ricavi raddoppiati rispetto al contratto esistente. Si passerebbe quindi dai 15 milioni di euro che il club ha incassato fino a questo momento, ai 30 milioni garantiti a partire dalla stagione 2025/26.