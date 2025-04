Inter, offerta per Jonathan David? L'impatto dell'acquisto a bilancio

L’Inter si prepara a rafforzare il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro – come riportato da La Gazzetta dello Sport – sarebbe pronto a fare uno sforzo per mettere sotto contratto Jonathan David, attaccante del Lille il cui contratto scadrà al termine della stagione in corso.

Nessun club finora si è avvicinato alla richiesta di partenza di David, ovvero un ingaggio da 8 milioni di euro netti e una commissione pesante per il trasferimento (si parla addirittura di due cifre, 10 milioni). L’Inter non ha mai voluto entrare in scena di fronte a quelle richieste, ma si è detta disponibile a presentare una proposta importante.

Inter stipendio Jonathan David – L’impatto a bilancio

L’Inter è pronta a offrire un ingaggio da 5 milioni netti a stagione, per un contratto di durata quinquennale. Più su difficilmente Marotta e Ausilio potranno spingersi. È una partita aperta, che ricorda per modalità, tempistiche e scenari la stessa che due anni fa portò Thuram in nerazzurro. Anche Marcus pareva sfumato, ma l’Inter lavorò a fari spenti e al momento giusto piazzò l’affondo.

Ma quanto impatterebbe l’operazione sulla base di queste cifre? Se l’ingaggio fosse pari a 5 milioni di euro netti, la cifra al lordo si tradurrebbe in 9,25 milioni di euro per la stagione 2025/26. Senza il pagamento del cartellino (trattandosi di un parametro zero) non sarebbe prevista la quota ammortamento, fatta eccezione per le commissioni da corrispondere agli agenti, presenti in tutte le operazioni di mercato.